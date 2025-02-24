На Тернопільщині п’яний водій збив дитину та залишив на узбіччі

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури домоглися реального ув’язнення для водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив дитину та залишив її без допомоги.

Прокурори довели у суді, що 10 лютого 2024 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, будучи позбавленим постановою суду водійських прав, керуючи власним технічно справним автомобілем «FORD SIERRA, допустив наїзд на неповнолітнього.

Хлопчик рухався по узбіччю дороги села Молотків Кременецького району Тернопільської області. Потерпілий отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження, кваліфіковані, як тяжкі тілесні. Після наїзду на хлопчика водій утік, залишивши на дорозі потерпілого, який перебував у стані, небезпечному для життя.

Шумський районний суд визнав водія винуватим, проте призначив покарання із застосуванням ст. 69 КК України, у виді обмеження волі строком на 2 роки, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Ювенальні прокурори оскаржили вирок через м’якість покарання. Тернопільський апеляційний суд погодився із позицією прокуратури, скасувавши вирок суду першої інстанції та призначивши винуватцю ДТП суворіше покарання – 4 роки позбавлення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Вирок суду набрав законної сили, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.