20.05.2025 18:34

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Тернопільщині п’яний водій скоїв ДТП: його госпіталізували

20.05.2025

Ірина Нова

67

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

19 травня близько 19:30 до поліції на Тернопільщині надійшло повідомлення про аварію з потерпілими від працівників екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють правоохоронці.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ-2105, рухаючись автодорогою зі сторони села Голотки в напрямку села Кошляки, не впорався із керуванням. Автомобіль злетів у кювет, де перекинувся.

22-річного кермувальника із забоями та множинними переломами госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, чоловік на момент аварії був у стані алкогольного сп’яніння.

На Тернопільщині за три дні — п’ять аварій і сім постраждалих

Теги: пʼяний водій, ДТП на Тернопільщині, аварія з потерпілими

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах