На Тернопільщині п’яний водій скоїв ДТП: його госпіталізували

19 травня близько 19:30 до поліції на Тернопільщині надійшло повідомлення про аварію з потерпілими від працівників екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють правоохоронці.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ-2105, рухаючись автодорогою зі сторони села Голотки в напрямку села Кошляки, не впорався із керуванням. Автомобіль злетів у кювет, де перекинувся.

22-річного кермувальника із забоями та множинними переломами госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, чоловік на момент аварії був у стані алкогольного сп’яніння.