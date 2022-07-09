Жителю Чортківського району загрожує до чотирьох років позбавлення волі за пропозицію хабара поліцейському. 2000 гривень хабара — такою сумою чоловік намагався відкупитися за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції у місті Заліщики про те, що житель села Лисівці, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху і від якого був відчутний різкий запах алкоголю, пропонує поліцейським 2 000 гривень за непритягнення до адмінвідповідальності. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8500 до 12750 гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП на водія теж складено.