На Тернопільщині п’яний чоловік викрав чужий автомобіль

До правоохоронців Тернопільщини надійшло повідомлення від жителя міста Підгайці про те, що в селі Білокриниця у нього викрадено транспортний засіб. Потерпілий розповів, що залишив автомобіль на дорозі незамкненим та із ключами в замку запалювання.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу поліції №1 міста Бережани встановили, що до злочину причетний житель села Білокриниця, 1990 року народження, повідомляють правоохоронці. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побачив на вулиці автівку і, виявивши, що дверки транспортного засобу незамкнені та ще й ключі в замку запалювання, – сів за кермо й поїхав за межі населеного пункту.

Не впоравшись з керуванням на дорозі між населеними пунктами Білокриниця та Поплави з’їхав у кювет. Там його й виявили поліцейські.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Також зловмисникові загрожує адміністративна відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння та вчинення ДТП – статті 130 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.