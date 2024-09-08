На Тернопільщині п’яний чоловік розбив двері в ТЦК, бо вирішив піти на службу в ЗСУ

У Тернопільській області чоловік в нетверезому стані намагався ввірватися у приміщення обласного ТЦК і СП, внаслідок чого розбив двері й поранив осколками руку.

Про це повідомили в ТЦК і СП.

“7 вересня 2024 року близько 20-ї години громадянин Х (має відстрочку від мобілізації), перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу до Збройних Сил України своїм особистим агресивним шляхом всупереч встановленому законом порядку”, – йдеться в повідомленні .

У ТЦК пояснили, що чоловік спровокував конфлікт і намагався проникнути в адміністративне приміщення.