На Тернопільщині п’яний чоловік розбив двері в ТЦК, бо вирішив піти на службу в ЗСУ

У Тернопільській області чоловік в нетверезому стані намагався ввірватися у приміщення обласного ТЦК і СП, внаслідок чого розбив двері й поранив осколками руку.
Про це повідомили в ТЦК і СП.
“7 вересня 2024 року близько 20-ї години громадянин Х (має відстрочку від мобілізації), перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу до Збройних Сил України своїм особистим агресивним шляхом всупереч встановленому законом порядку”, – йдеться в повідомленні .
У ТЦК пояснили, що чоловік спровокував конфлікт і намагався проникнути в адміністративне приміщення.
“Громадянин Х, застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок дістав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовці територіального центру надали первинну медичну допомогу, викликали лікарів та працівників поліції”, – додають в ТЦК.