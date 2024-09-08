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На Тернопільщині п’яний чоловік розбив двері в ТЦК, бо вирішив піти на службу в ЗСУ

Чоловік спровокував конфлікт і намагався проникнути в адмінприміщення.

08.09.2024

Галина Кіт

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Новини, Війна з рф, Теми, Події, Цікаво, Тернопільщина

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У Тернопільській області чоловік в нетверезому стані намагався ввірватися у  приміщення обласного ТЦК і СП, внаслідок чого розбив двері й поранив осколками руку.

Про це повідомили в ТЦК і СП.

“7 вересня 2024 року близько 20-ї години громадянин Х (має відстрочку від мобілізації), перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу до Збройних Сил України своїм особистим агресивним шляхом всупереч встановленому законом порядку”, – йдеться в повідомленні .

У ТЦК пояснили, що чоловік спровокував конфлікт і намагався проникнути в адміністративне приміщення.

“Громадянин Х, застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок дістав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовці територіального центру надали первинну медичну допомогу, викликали лікарів та працівників поліції”, – додають в ТЦК.

Теги: чоловік, алкоголь, ТЦК та СП, курйоз

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