На Тернопільщині призначили нового заступника Національної поліції області

До призначення Ігор Сидорук був тимчасовим виконувачем обов’язків на цій посаді.
Народився 26 червня 1976 року у Львові. Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, здобувши у 1996 році спеціальність юриста.
У 2005 році закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав диплом магістра за спеціальністю «Державне управління».
З 1996 по 2016 рік працював на оперативних та керівних посадах у системі МВС України.
З жовтня 2018 року по липень 2023 року очолював факультети з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції в Львівському державному університеті внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук.