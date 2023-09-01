На Тернопільщині призначили нового заступника Національної поліції області

Сьогодні, 1 вересня, заступником начальника ГУНП в Тернопільській області призначено Ігоря Сидорука.

До призначення Ігор Сидорук був тимчасовим виконувачем обов’язків на цій посаді.

Народився 26 червня 1976 року у Львові. Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, здобувши у 1996 році спеціальність юриста.

У 2005 році закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав диплом магістра за спеціальністю «Державне управління».

З 1996 по 2016 рік працював на оперативних та керівних посадах у системі МВС України.

З жовтня 2018 року по липень 2023 року очолював факультети з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції в Львівському державному університеті внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук.