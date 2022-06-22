На Збаражчині прихильники УПЦ МП влаштували бунт – побили парафіян ПЦУ та намагалися захопити приміщення Церкви Святого Миколая.

Про це повідомляє Еспресо.

Ще наприкінці травня у селі Колодне на Збаражчині релігійна громада вийшла з Церкви Московського Патріархату і перейшла до Православної Церкви України.

За таке рішення тоді проголосували більшість парафіян, втім любителі “руского міра” на Тернопільщині з цим не погодились і вирішили не віддавати храм. А вчора навіть влаштували бійку на подвір’ї храму.

Настоятель церкви отець Борис Леськів каже, нечисленні прихильники Московського Патріархату прийшли на церковне подвір’я у час, коли там мало проводитися Богослужіння. Словесні перепалки переросли у штовханину та бійку.

“Наприкінці травня ми провели парафіяльні збори. Опитуванням людей та голосуванням парафія перейшло до ПЦУ. Втім, невелику групу любителів “руского міра” це рішення не задовільнило. Вони почали блокувати доступ до храму. Коли ми хоронили 90-річну стареньку жінку, яка віддала життя побудові цієї церкви, вони зачинили двері та не допускали нас її відспівати”, – розповідає отець Борис Леськів.

Учора представники УПЦ МП прийшли на Богослужіння парафіян ПЦУ, зірвали його та влаштували сутичку.

“Ми мали зібратися на 19:30, а вони прийшли о 18:45. Слово за словом – почалася штовханина і бійка. Мене кинули на землю. Наші захисники на сході країни воюють з окупантами, а ми на Тернопільщині боремося з представниками п’ятої колони. Дуже прикро, що люди досі не усвідомили, хто нам ворог”, – наголосив о. Борис Леськів.

Парафіяни ПЦУ за фактом бійки подали звернення до правоохоронців. Кажуть: не дадуть “рускому міру” процвітати у селі.