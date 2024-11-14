На Тернопільщині провели захід з обміну досвідом для голів та представники громад

Команда Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області організувала діалоговий захід для керівник громад регіону, на якому вивчалися інструменти залучення додаткових ресурсів.

У Регіональному офісі U-LEAD у Тернопільській області провели захід з обміну досвідом для голів та представники громад Тернопільщини. Основна мета зустрічі – обговорити та представити дієві практики в діяльності громад Тернопільської області.

Керівниця Регіонального офісу Наталія Онищук акцентувала увагу на важливості проєктної діяльності в роботі органів місцевого самоврядування. За її словами, проєктний менеджмент давно став ефективним інструментом, який дозволяє залучати нові ресурси для реалізації різноманітних проєктів в громадах.

«Наше завдання – представити та обговорити здобутки громад Тернопільщини у напрямку проєктної діяльності. Нам важливо, щоб цим інстурментом вміли користуватися якомога більше працівників ОМС, які відповідають за економічний розвиток громад та залучення інвестицій. Ба більше, проєтний менеджмент можуть освоїти всі охочі та активно використовувати в своїй роботі», – наголосила Наталія Онищук.

Наталія Онищук розповіла про загальну підтримку «U-LEAD з Європою», яка тривалий час надається для громад України та Тернопільської області зокрема. Учасникам зустрічі були презентовані основні формати роботи, які пропонує U-LEAD. Окремо розповідалося про роботу проєктного офісу в громаді, його формат діяльності, персональний склад, юридичні моменти створення та інші аспекти.

На заході були представлені дієві практики у проєктному менеджменті громад Тернопільської області. Своїм досвідом та здобутками у цій сфері поділилися представники Великоберезовицької та Скориківської територіальних громад.

Начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій та державних закупівель Великоберезовицької селищної ради Оксана Зазуляк розповіла про проєкти, які вдалося втілити в громаді за грантові кошти. Вона наголошувала, що проєктний менеджмент допоміг Великоберезовицькій громаді втілити низку ініціатив, покликаний посилити місцевий бізнес, інвестиційну спроможність громади та залучити кошти міжнародних партнерів для реалізації масштабних проєктів.

«Наша громада активно співпрацює з «U-LEAD з Європою», ми маємо вже певні здобутки як у навчальному компоненті, так і в проєктній роботі. Ми реалізували проєкт «Громада дружня до бізнесу», завдяки якому вдалося облаштувати центр підтримки підприємництва, розробити інвестиційний профіль нашої громади та напрацювати проєкт програми розвитку малого та середнього підприємництва. Також наша молодь та підприємці пройшли низку навчань щодо ведення бізнесу. Важливий проєкт для нашої громади, який дав розуміння як потрібно працювати з бізнесом та розвивати власну інвестиційну привабливість», – розповіла Оксана Зазуляк.

Своїми першими кроками та здобутками в проєктній діяльності поділилася начальниця відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Скориківської сільської ради Ольга Рудковська. Спікерка підкреслила важливість навчань, які проводяться для спеціалістів ОМС «U-LEAD з Європою» та інших партнерів, оскільки вони допомагають освоїти новий напрямок та самостійно застосовувати навички з проєктного менеджменту вже на практиці.

Під час зустрічі наголошувалося на можливості розвитку співпраці органів місцевого самоврядування та громадського сектору в проєктній діяльності. Такий практичний кейс представив керівник ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Сергій Волохатий.

Він зазначив, що громадські організації можуть стати надійним партнером для ОМС в підготовці грантових заявок. На його думку, надзвичайно важливо розвивати такі партнерства, оскільки громадські організації можуть брати участь в низці міжнародних програм, які можуть бути корисними для територіальних громад Тернопільщини.