У Коцюбинцях десятикласники та вчителі взяли участь у забігу “Шаную воїнів, біжу за героїв України”. Про це повідомили на сторінці управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА.

Забіг відбувся у селі Коцюбинці Васильковецької громади. Дистанцію 2 км бігли учні десятого класу та вчителі Коцюбинецького загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІ ступенів.

Маршрут пролягав від школи центральною частиною села.

“Забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України” – це не просто патріотичний захід. Він торкає серце кожного з нас. Найменше, що ми можемо зробити, це пам’ятати про тих, хто більше ніколи не матиме можливості пробігти під блакитним небом України, за яке вони віддали своє життя. І молитися за тих, хто продовжує захищати нашу державу”, – повідомляють на сторінці громади.

Захід відбувся в рамках соціального проєкту “Активні парки – локації здорової України” за підтримки Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.