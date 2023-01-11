11.01.2023 22:49

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На Тернопільщині проведуть в останню путь Героя, який загинув під Бахмутом

11.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Підволочиська селищна громада, Суспільство, Війна з рф, Події

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Завтра, 12 січня 2023 року, об 11.00 в селі Іванівка Підволочиської громади в храмі Собору Івана Хрестителя УГКЦ відбудеться похорон захисника з Тернопільщини – Михайла Івашківа.

“Вшануймо своєю присутністю та спільною молитвою добру пам’ять про воїна Михайла”, – закликають у громаді.

Герой віддав своє життя за нашу свободу 4 січня 2023 року під Бахмутом Донецької області. Під час мінометного обстрілу солдат 24 окремої механізованої бригади ЗСУ, Івашків Михайло Ігорович, отримав важке поранення осколками боєприпасів.

Михайло народився в селі Остап’є, після одруження разом з дружиною Надією проживав в селі Іванівка виховуючи одинадцятирічну донечку Настю.

Приносимо щирі співчуття сім’ї загиблого, всім рідним та близьким, побратимам і тим, хто знав Михайла.

🇺🇦 Герої не вмирають!!!

Автор: Ірина Нова

Мітки: загиблі герої, Підволочиська громада, новини Тернопільщини, суспільство, події, війна за Україну

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