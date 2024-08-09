На Тернопільщині просять реєструвати велику рогату худобу

Жителів Тернопільщини закликають зареєструвати велику рогату худобу, а саме: коней, кіз, овець та свиней.

Це сприяє контролю за обліком та переміщенням тварин, дає можливість відстежувати епізоотичний стан у тваринництві, забезпечує належну охорону і профілактику здоров’я тварин.

“Впроваджена на державному рівні система ідентифікації та реєстрації тварин є одним із головних методів, які застосовують у світі з метою відстеження походження тваринницької продукції від її виробника до потрапляння на стіл споживача, – розповів під час брифінгу у ТОВА Борис Федорків, керівник Тернопільської філії ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». – Ідентифікація тварини включає присвоєння їй номера шляхом прикріплення бирок на кожне вухо, внесення інформації до Єдиного державного реєстру тварин та видачу паспорта. Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, свині, коні, вівці та кози.

Вчасна ідентифікація та реєстрація тварин надає власнику можливість вільно отримувати документи на переміщення та забій; засвідчити право власності на тварину; застрахувати тварину; вільно реалізовувати продукцію, отриману від тварини; отримувати державні дотації тощо.”