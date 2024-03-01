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На Тернопільщині прокуратура повертає землі громадам вартістю понад 20 млн грн

01.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Господарський суд Тернопільської області задовольнив позови Теребовлянської та Бережанської окружних прокуратур в інтересах держави до одного з товариств про розірвання договорів оренди та повернення громадам понад 120 га землі вартістю понад 20 млн грн.
Оскільки орендар систематично не сплачував орендної плати за землі сільськогосподарського призначення у Збаразькій та Нараївській громадах, прокурори подали позови з вимогою розірвати договори оренди та повернути спірні земельні ділянки.
Рішення суду ще не набрали законної сили.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: громади, прокуратура, землі

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