На Тернопільщині прокуратура повертає землі громадам вартістю понад 20 млн грн

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позови Теребовлянської та Бережанської окружних прокуратур в інтересах держави до одного з товариств про розірвання договорів оренди та повернення громадам понад 120 га землі вартістю понад 20 млн грн.
Оскільки орендар систематично не сплачував орендної плати за землі сільськогосподарського призначення у Збаразькій та Нараївській громадах, прокурори подали позови з вимогою розірвати договори оренди та повернути спірні земельні ділянки.
Рішення суду ще не набрали законної сили.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури