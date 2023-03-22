На Тернопільщині прогнозують теплу погоду

Чудову весняну погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 20 градусів тепла. Обійдеться без істотних опадів: буде сонячно і тепло.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі: цими днями погоду Тернопільщини формуватимуть теплі сектори циклонів, які переміщуватимуться по північному узбережжі Європейського континенту.

“23 березня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 13 – 18º тепла. 24 березня температура повітря підвищуватиметься вдень до 21º тепла. 25 березня можливі дощі. Температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 11 – 16º тепла”.

Погода цього тижня нагадуватиме справжню весну. А місцями спостерігатимуться майже літні градуси.

“Захочеться аж пити завтрашнє повітря в Україні! На Всесвітній день метеоролога максимальна температура повітря становитиме +12+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів! 23-го березня опади щоб якісь суттєві – навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний. Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг.