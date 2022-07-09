Цих вихідних на Тернопільщині прогнозують дощі, місцями грози. Область перебуватиме під впливом атмосферних фронтів від циклонічної системи над Балтійським морем. Про це пише “Файне місто” з посиланням на гідтрометцентр Тернопільщини.

9 липня вдень на Тернопільщині можливі грози. Очікується:

По області:

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі 11 – 16º, вдень 19 – 24º тепла.

По Тернополю:

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів.

Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі 12 – 14º, вдень 21 – 23º тепла.

10 липня:

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі 10 – 15º, вдень 19 – 24º тепла.

11 липня:

Хмарно з проясненнями.

Місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі 10 – 14º, вдень 18 – 23 тепла.