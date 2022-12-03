На Тернопільщині продовжує діяти стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії

Дозволена величина потужності, доведена НЕК «Укренерго» на 03 грудня для нашої області, все ще залишається на недостатньому рівні для забезпечення зменшення перерв в обмеженні електропостачання.
Тому сьогодні, 03 грудня, на Тернопільщині продовжують застосовуватись стабілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні). Як і в попередні дні, всі групи споживачів в даному графіку ті ж самі, лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп.
Примітка:
Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.
Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.
Виходячи із стану в електромережі країни та свідомого використання електроенергії споживачами, тривалість обмежень може бути менша.