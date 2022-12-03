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На Тернопільщині продовжує діяти стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії

03.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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Дозволена величина потужності, доведена НЕК «Укренерго» на 03 грудня для нашої області, все ще залишається на недостатньому рівні для забезпечення зменшення перерв в обмеженні електропостачання.

Тому сьогодні, 03 грудня, на Тернопільщині продовжують застосовуватись стабілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні). Як і в попередні дні, всі групи споживачів в  даному графіку ті ж самі, лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп.

Примітка:

  •   Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “Укренерго” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.
  • У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.
  • Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.
  • Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.
  • Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.
  • Вимкнення, згідно даного графіку не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Виходячи із стану в електромережі країни та свідомого використання електроенергії споживачами, тривалість обмежень може бути менша.

Автор: Роман Васильович

Мітки: не буде світла, графік вимкнення електроенергії

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