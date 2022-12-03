На Тернопільщині продовжує діяти стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії

Дозволена величина потужності, доведена НЕК «Укренерго» на 03 грудня для нашої області, все ще залишається на недостатньому рівні для забезпечення зменшення перерв в обмеженні електропостачання.

Тому сьогодні, 03 грудня, на Тернопільщині продовжують застосовуватись стабілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні). Як і в попередні дні, всі групи споживачів в даному графіку ті ж самі, лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп.

Примітка:

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “Укренерго” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Вимкнення, згідно даного графіку не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Виходячи із стану в електромережі країни та свідомого використання електроенергії споживачами, тривалість обмежень може бути менша.