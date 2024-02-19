На Тернопільщині продовжує циркулювати грип А

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 19.02.2024 року.

За останній тиждень (12.02.–18.02.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 11,2% (6059 випадків проти 6827). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 53,9% (3266 ос.), школярів – 63,3% від усіх захворілих дітей (2066 ос.).

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 11,7%, серед школярів – на 8,8%. Госпіталізовано за звітний тиждень 207 осіб, із них 99 дітей (47,8%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 23,3%.

За тиждень зареєстровано 42 випадки захворювання на COVID-19, що складає 0,7% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 10,5% (42 випадки проти 38). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 2,4%.

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19. З початку епідсезону зареєстровано всього 17 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 14 випадків, не щеплених від COVID-19 – 15. Станом на 19.02.2024р. щеплено проти грипу 3915 осіб.