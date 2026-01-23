23.01.2026 22:04

На Тернопільщині продовжать погодинні відключення світла. Графік на 24 січня

Енергетики попереджають. Фактичні відключення можуть відрізнятися від оприлюднених

23.01.2026

Яровий Роман

159

Тернопільщина, Новини, Суспільство

На Тернопільщині ситуація в енергетичній системі залишається складною. У зв’язку з цим в області й надалі застосовуватимуть погодинні обмеження електропостачання.

За інформацією енергетиків, 24 січня кожна підгрупа споживачів може перебувати без світла значну частину доби. Час із електропостачанням залишатиметься обмеженим та залежатиме від загального навантаження на енергомережу.

Водночас зазначається, що фактичні відключення можуть не повністю збігатися з оприлюдненими графіками. Протягом доби можливі коригування через аварійні ситуації або зміну балансу споживання електроенергії.

Графік вимкнення світна на 24 січня 2026

Актуальний графік відключень світла на 24 січня вже оприлюднено. Жителів Тернопільщини закликають регулярно перевіряти оновлення на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» та офіційних інформаційних ресурсах енергетиків.

Теги: Тернопільщина, електропостачання, Тернопільобленерго, відключення світла, енергетична ситуація, графік відключень

