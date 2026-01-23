На Тернопільщині продовжать погодинні відключення світла. Графік на 24 січня

На Тернопільщині ситуація в енергетичній системі залишається складною. У зв’язку з цим в області й надалі застосовуватимуть погодинні обмеження електропостачання.

За інформацією енергетиків, 24 січня кожна підгрупа споживачів може перебувати без світла значну частину доби. Час із електропостачанням залишатиметься обмеженим та залежатиме від загального навантаження на енергомережу.

Водночас зазначається, що фактичні відключення можуть не повністю збігатися з оприлюдненими графіками. Протягом доби можливі коригування через аварійні ситуації або зміну балансу споживання електроенергії.

Актуальний графік відключень світла на 24 січня вже оприлюднено. Жителів Тернопільщини закликають регулярно перевіряти оновлення на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» та офіційних інформаційних ресурсах енергетиків.