19 вересня відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення, на якому продали Кобиловолоцький спиртзавод. Переможна ставка склала понад 70 млн. грн, Це один із трьох спиртових заводів області, які були виставлені на аукціон.