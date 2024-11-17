На Тернопільщині презентували книгу полеглого Героя та науковця Любомира Крупи

У рідному селі Велика Березовиця Тернопільського району відбулася презентація книги полеглого захисника України, у минулому науковця, викладача, заступника голови обласної ради Любомира Крупи.

Презентацію книги громадсько-політичного діяча, кандидата історичних наук, доцента та воїна ЗСУ Любомира Крупи «Вплив Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX — першої половини XX ст.» провели 3 листопада в храмі святого рівноапостольного князя Володимира Великого УГКЦ.

Видання базується на кандидатській дисертації, яку Любомир Крупа захистив у 2003 році в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Автор монографії загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 23 березня 2023 року, захищаючи Україну від російської агресії.

На презентацію прийшли науковці, духовенство та небайдужі до історії української культури та духовності люди. Захід розпочався молитвою за прославу праведного митрополита Андрея Шептицького.

Книгу підготувала до друку родина загиблого науковця — його сестра Наталія Дащенко, дружина Ірина Крупа та мати Марія Крупа.

Сестра Любомира Крупи Наталія Дащенко поділилася особливостями підготовки видання та розповіла про наукову спадщину брата. Дружина Героя Ірина Крупа згадала його активну громадянську позицію та мужність, з якою він вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Мати, пані Марія Крупа, підкреслила наукову відданість сина, охарактеризувавши його як ретельного та цілеспрямованого дослідника.

Завершився захід молитвою за упокій душі Любомира Крупи та всіх полеглих захисників України.

Також під час презентації було зібрано кошти на підтримку 10-ї гірськоштурмової бригади, до складу якої входить син Любомира, Володимир Крупа.