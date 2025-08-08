На Тернопільщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси

Діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили масштабний збут психотропних речовин та незаконну торгівлю зброєю, викрили працівники поліції на Тернопільщині.

Організатор злочинного угруповання раніше судимий за наркозлочини тернополянин 1974 року народження. Чоловік створив канали постачання і реалізації наркотиків, вогнепальної зброї та боєприпасів. Він особисто координував дії дев’ятьох спільників.

«Учасники злочинної групи підшуковували клієнтів, які цікавилися зброєю та боєприпасами, а також налагодили розгалужену систему збуту психотропних речовин — зокрема амфетаміну, метамфетаміну, PVP, мефедрону. Вони доставляли, фасували та реалізовували психотропи на території Тернополя та області», — розповідає заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Віталій Боднар.

Поліцейські встановили, що одним із напрямів заробітку було незаконне постачання наркотичних засобів до місць позбавлення волі. Саме працівники слідчого ізолятора допомогли викрити осіб, які співпрацювали з ділками.

Щомісяця члени ОЗГ реалізовували близько 3000 доз психотропних речовин і заробляли на цьому майже 2 мільйони гривень. У ході слідства оперативники встановили канали надходження як наркотичних засобів, так і зброї.

У результаті масштабної спецоперації, проведеної працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області спільно зі слідчими, оперативниками карного розшуку, УСБУ в області, представниками зонального відділу Військової служби правопорядку та за силової підтримки спецпідрозділів КОРД і РПОП, правоохоронці провели 33 санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах.

У результаті вжитих заходів вилучено близько 10 кг заборонених речовин: 1 кг канабісу, 4 кг психотропної речовини PVP та 5 кг амфетаміну. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить понад 8 мільйонів гривень. Серед вилученого — автомобілі преміумкласу, телефони, банківські картки, зіп-пакети, ваги та інші речові докази.

За словами начальника відділу управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Івана Бачинського, під час огляду лісосмуги на одній із вулиць Тернополя поліцейські виявили замаскований схрон зі зброєю, який належав одному зі спільників. У ньому зберігалося: 14 корпусів гранат Ф-1, 4 корпуси РГД-5, підствольний гранатомет ГП-25, 10 пострілів ВОГ-25, 18 запалів типу УЗРГМ, саморобний вибуховий пристрій типу «Хатабка», 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Сімох фігурантів затримали відповідно до ст. 208, 615 Кримінального процесуального кодексу України. Усім їм уже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 та 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Обрали фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою, а двом – домашній арешт. Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам групи. Поліцейські встановлюють усі обставини злочинної діяльності та перевіряють причетність фігурантів до інших правопорушень.

Процесуальне керівництво здійснюють органи прокуратури.