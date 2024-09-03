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На Тернопільщині правоохоронці розшукують підлітка

03.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині співробітники поліції встановлюють місцеперебування Проценка Романа Ігоровича, 2010 року народження, мешканця села Вишгородок Кременецького району.

Хлопець 3 вересня близько 5 години вийшов з дому з вівчаркою й назад не повернувся, повідомляють правоохоронці.

Прикмети розшукуваного: ріст 140 см, середньої статури, темне волосся. Має декілька шрамів на голові та ногах. Неповнолітній може перебувати в покинутих будинках, лісових масивах, полях.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили хлопця чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0354) 92-12-45, 068-161-01-45 або на спецлінію «102»!

Теги: Тернопільщина, розшукують хлопця

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