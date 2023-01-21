На Тернопільщині правоохоронці розповіли про боротьбу з валютчиками (відео)

“Так це є адміністративна відповідальність за незаконний обіг валют. Дуже проблематичне документування, тому що треба притягувати обидві сторони – той хто міняє – і одна і друга сторона, тобто повинна притягуватися до адміністративної відповідальності, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Я не буду зараз в ефірі розказувати, як ухилятися від такої відповідальності, бо тому що валютники, вони також удосконалюються, версії і варіанти не буду розповідати. Ми час від часу звертаємо на це увагу – управління стратегічних розслідувань за цим дивиться, ми дивимося. Намагаємося з цим боротися. Однак вони досить серйозно маскуються і вигідно обом сторонам поміняти валюту за іншим курсом, ніж в банку”.
Як наголосив головний правоохоронець краю, щоб ефективно боротися з міняйлами, варто внести зміни у законодавство.
“Я давно вже звертав увагу свого керівництва про те, що треба трошки змінити закон, щоб усунути ці речі. Надіюся, що після війни може дослухаються і цього не буде. Це б’є по бюджету, це б’є по економіці України, не так сильно, як ми вважаємо, однак, поки що лише адміністративна відповідальність”, – підсумував Олександр Богомол.