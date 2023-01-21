На Тернопільщині правоохоронці розповіли про боротьбу з валютчиками (відео)

“Так це є адміністративна відповідальність за незаконний обіг валют. Дуже проблематичне документування, тому що треба притягувати обидві сторони – той хто міняє – і одна і друга сторона, тобто повинна притягуватися до адміністративної відповідальності, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Я не буду зараз в ефірі розказувати, як ухилятися від такої відповідальності, бо тому що валютники, вони також удосконалюються, версії і варіанти не буду розповідати. Ми час від часу звертаємо на це увагу – управління стратегічних розслідувань за цим дивиться, ми дивимося. Намагаємося з цим боротися. Однак вони досить серйозно маскуються і вигідно обом сторонам поміняти валюту за іншим курсом, ніж в банку”.