На Тернопільщині працівник ТЦК торгував гуманітарними авто для ЗСУ

Правоохоронці затримали організатора злочинної «схеми» під час отримання коштів за три автомобілі. Ним виявився працівник одного із районних ТЦК.
“За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 46-річному військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)”, — ідеться у повідомленні прокуратури.
Фігурант продавав військовим транспортні засоби, які ввозилися на територію України з-за кордону через благодійні фонди як гуманітарна допомога.
Встановлено, що він підшукав «клієнтів» серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати «Opel Frontera», «Jeep Grand Cherokee» та «Nissan X-Trail». Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera та Nissan X-Trail.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність військового та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. За скоєне йому загрожує до семи років в’язниці.
Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Тернопільської області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки Служба безпеки України.
Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону