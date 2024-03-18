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Негода на Тернопільщині: дорожники прибирають повалені дерева та посипають автошляхи державного значення

18.03.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Негода повернулася на Тернопільщину та додала роботи дорожникам.  Для забезпечення проїзду тернопільські дорожники посипають та розчищають державні дороги та прибирають повалені дерева.

Жителі села на Тернопільщині власноруч відремонтували дорогу

 “Ускладнень у русі зафіксовано не було. Також напередодні пориви вітру призводили до падіння дерев та гілля на проїзну частину автошляхів. Перешкоди було оперативно прибрано, а повноцінний проїзд – відновлено. Звертаємо увагу водіїв, які вже встигли «перевзути» автомобіль, що у найближчі дні стовпчик термометра уночі спускатиметься нижче нуля. Просимо кермувати з обережністю та неухильно дотримуватися ПДР” – йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Джерело: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області

Теги: комунальні служби, дороги державного значення, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, Тернопільська область

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