Негода на Тернопільщині: дорожники прибирають повалені дерева та посипають автошляхи державного значення

Негода повернулася на Тернопільщину та додала роботи дорожникам. Для забезпечення проїзду тернопільські дорожники посипають та розчищають державні дороги та прибирають повалені дерева.

“Ускладнень у русі зафіксовано не було. Також напередодні пориви вітру призводили до падіння дерев та гілля на проїзну частину автошляхів. Перешкоди було оперативно прибрано, а повноцінний проїзд – відновлено. Звертаємо увагу водіїв, які вже встигли «перевзути» автомобіль, що у найближчі дні стовпчик термометра уночі спускатиметься нижче нуля. Просимо кермувати з обережністю та неухильно дотримуватися ПДР” – йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.