Троє жителів області втратили кошти, маючи намір купити дрова.

Один із потерпілих – житель Зборівської громади, розповів поліцейським, що знайшов оголошення про продаж дров в одній із соціальних мереж. Зв’язався з продавцем, який погодився доставити товар лише після часткової передоплати. Чоловік перерахував на банківську картку незнайомця сім тисяч гривень. Після отримання коштів зловмисник вимкнув свій телефон, а покупець залишився з нічим.

За такою ж шахрайською схемою обдурили жителя Заліщицької громади та жителя села Кошляки Тернопільського району. Віртуальні дрова обійшлися кожному з потерпілих у дві тисячі гривень.

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочинів. За усіма фактами дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Поліцейські радять людям бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. Якщо йдеться про дрова, пропонуйте розрахунок після доставки. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Ймовірно, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102», наголошують у відділі комунікації обласної поліції.