У Чорткові прощатимуться із двома загиблими на російсько-українській війні Героями – Жолондеко Сергієм та Петришиним Олександром.

Парастас за загиблим воїном Сергієм відбудеться у неділю, 9 жовтня, о 19 год. у рідному домі Героя за адресою: вул. Сагайдачного, 35 (мікрорайон Синяково).

Чин похорону Жолондека Сергія відбудеться у понеділок, 10 жовтня, о 14 год. у рідному домі, а орієнтовно о 15 год. у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

Парастас за загиблим воїном Олександром відбудеться у неділю, 9 жовтня, о 19 год. у Церкві святих новомучеників і блаженних українського народу.

Чин похорону відбудеться Петришина Олександра відбудеться у понеділок, 10 жовтня, об 11 год. у Церкві святих новомучеників і блаженних українського народу.