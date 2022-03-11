Знаний медик, щирий патріот, відданий син України. На Тернопільщині проводжають в останню путь Андрія Місяця. Колишній керівник КНП “Гусятинська комунальна районна лікарня” загинув під Охтиркою.

Уродженець села Крогулець свідомо пішов захищати Батьківщину. Андрій Місяць воював в АТО, пройшов багато гарячих точок і неодноразово рятував життя військовим. Сповна віддавався професії військового лікаря, вірив у перемогу України над окупантом, захоплювався мужністю і сміливістю побратимів.

Жертва Андрія Місяця ніколи не буде забутою. Співчуваємо рідним і близьким воїна у важкій втраті.