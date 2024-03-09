На Тернопільщині попрощалися із захисником, який брав участь у визволенні о.Зміїного

Тернопільщина попрощалася із захисником – 44-річним Героєм Іваном Педоренком.

Чоловік Народився він на Вінниччині, а з 2015 року проживав у селі Биківці, де працював на місцевому фермерському господарстві.

У жовтні 2022 року Іван був мобілізований, військові знання здобував закордоном. Ніс службу у морському центрі спеціальних операцій на посаді старшого оператора групи. Як повідомляє Суспільне, брав участь у виконанні складних бойових завдань, в тому числі у висадці десанту на острові Зміїний. Нагороджений почесною відзнакою головнокомандувача ЗСУ нагрудним знаком “Золотий хрест”. Загинув Іван Педоренко 28 лютого у Херсонській області, на Тендрівській косі, під час виконання бойового завдання.

Панахиду відслужили у селі Биківці у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Під супровід оркестру жалобна процесія пройшла вздовж села до місцевого кладовища. Востаннє земляку віддали військові почесті.