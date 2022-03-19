На Тернопільщині попрощалися із Героєм сучасності Іваном Аніним. Військовому було 23 роки. Іван загинув захищаючи від російського окупанта столицю нашої держави. За свободу України він віддав найцінніше – своє життя.
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На Тернопільщині попрощалися із Героєм сучасності Іваном Аніним. Військовому було 23 роки. Іван загинув захищаючи від російського окупанта столицю нашої держави. За свободу України він віддав найцінніше – своє життя.
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