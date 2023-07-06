06.07.2023 19:46

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині поліція розшукує понад 300 злочинців

06.07.2023

Розумович Ніка

159

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

Понад 300 злочинців станом на 5 липня перебувають у розшуку на території Тернопільщини. Серед них – підозрювані у правопорушеннях, підсудні, ухилянти від кримінальних покарань, зазначають у «Досьє 102».

Оперативники також встановлюють місцеперебування 359 безвісти зниклих. 88% з них – це військові та цивільні, які пропали на території проведення бойових дій.

Нагадаємо, що від 12 до 30 червня в області тривала оперативно-профілактична операція «Розшук».

Під час неї правоохоронці встановили місцеперебування 64 осіб серед яких

  • 15 – підозрювані у тяжких та особливо тяжких злочинах,
  • 16 – розшукували за дрібні правопорушення,
  • 10 – переховувалися від органів влади,
  • 23 – безвісти зниклих, у тому числі – четверо малолітніх.

Оперативники наголошують, що операція «Розшук» не обмежується трьома тижнями, а триває цілодобово та сім днів на тиждень.

 

Теги: розшук

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах