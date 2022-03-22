У зв’язку з тим, що громадяни часто нарікали на те, що велика кількість блокпостів заважають руху транспорту, було прийнято рішення про оптимізацію їх кількості.

Зменшення кількості контрольно-пропускних пунктів стосується насамперед тих, які були облаштовані самовільно, без погодження.

Про це повідомляють на офіційній сторінці поліції Тернопільської області:

– Нещодавно міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що отримав багато нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту.

Багато блокпостів встановлені на в’їзді та виїзді з Тернополя, а також на автомобільних дорогах державного значення. На пунктах цілодобово перебувають правоохоронці спільно з бійцями територіальної оборони, перевіряючи документи та автотранспорт.