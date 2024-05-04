На Тернопільщині поліція й нацгвардійці посилено працюватимуть на Великдень

Речник Нацполiцiї Сергiй Крета повідомив, що на Тернопільщині поліцейські та військові Нацгвардії працюватимуть у посиленому режимі. У Великодні свята що всього буде задiяно 600 правоохоронцiв, пише Суспільне.

За його словами, посилено патрулюватимуть вулицi населених пунктiв областi та чергуватимуть поблизу храмiв.

“На Великдень наряди полiцiї будуть максимально наближенi до культових споруд. Особливу увагу придiлятимуть мiсцям, де розташованi паломницькi центри та населеним пунктам, де проводяться почерговi богослужiння. Серед 600 правоохоронцiв, якi працюватимуть, будуть вибухотехнiки, слiдчi, оперативники та полiцiя дiалогу. У резервi також перебуватимуть спiвробiтники спецпiдроздiлiв полiцiї областi. Полiцейськi закликають жителiв Тернопiльщини дотримуватися комендантської години, яка триває з опiвночi до 5 години та не iгнорували сигнал “Повiтряна тривога”, а негайно прямувати до укриття”, — каже Сергiй Крета.