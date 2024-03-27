На Тернопільщині поліцейські перевірять укриття та посилено слідкуватимуть за дотриманням комендантської години

На Тернопільщині поліцейські вкотре перевірять укриття на якість і доступність під час повітряної тривоги та дотримання правил комендантської години. Про це повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

Чимало жителів краю нехтує обмеженнями комендантської години. За порушення притягуватимуть до відповідальності.

«Звертаю увагу щодо дотримання правил комендантської години. Поліцейські активізують свою роботу у цьому напрямку, ми будемо фіксувати порушення. Ви бачите, що ворог активізувався, це є безпека наших громадян. Ще раз закликаю мешканців краю реагувати на сигнали повітряної тривоги, перебувати у безпечних місцях, повідомляти поліції про їхній стан, а також не порушувати комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти укриття, якщо укриття закритті або у неналежному стані, будь ласка, телефонуємо на лінію 102, ми будемо негайно реагувати, є алгоритм дій поліцейських щодо цих випадків», – зазначив Сергій Зюбаненко.