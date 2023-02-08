На Тернопільщині подали майже 500 заявок у “Гвардію наступу”

Майже 500 заявок подали у “Гвардію наступу” на Тернопільщині. Добровольців набирають, аби звільняти окуповані українські території.
Для них сформували 8 бригад: “Буревій”, “Червона калина”, “Кара-Даг”, “Рубіж”, “Спартан”, “Азов”, “Сталевий кордон” та “Лють”.
Оксана переїхала з Ірпеня до Тернополя через війну. Жінка каже, працює в ІТ-сфері. Оголошення про набір у “Гвардію наступу” побачила у соцмережах й вирішила записатися у добровольчий полк “Азов”.
“Я давно хотіла, мабуть, іще до повномасштабного вторгнення. Але в мене було своє місце на роботі і я чекала якогось знаку і от, як думаю, це був знак. У мене друзі займаються інформуванням по “Азову” і я теж хочу трохи його популяризувати. Я швидко вчусь”.
Добровольців набирають у 8 бригад. Це 6 бригад Нацгвардії, поліцейська бригада і бригада прикордонної служби. Для того, щоб записатися, потрібно прийти у центр надання адмінпослуг і заповнити заяву. Документи також можна подати через сайт. Про це розповіла офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець.
“Надалі з ними буде проведена психологічна бесіда, також тестування фізичних нормативів і вже потім їх будуть направляти в певну бригаду, або в саме ту, яку хоче людина. Надалі вони проходять навчання на полігоні з інструкторами. Це буде тривати десь протягом трьох місяців. І вже потім оці сформовані бригади будуть працювати на східних і південних ділянках”.
У “Гвардію наступу” приймають чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років. Офіцер держприкордонслужби Іван Держипільський приймає заявки у бригаду “Сталевий кордон”.
“За останніх дві години в нас два кандидати прийшли і подали свої анкети”.
Тернополянин Володимир Матвіїв прийшов, щоб записатися у штурмову бригаду Націполіції “Лють”.
“В мене була мрія з дитинства, щоб піти працювати в поліцію. І зараз от відкрився набір в штурмову бригаду “Лють”. Я вирішив скористатися шансом і от заповнив документи”.
За словами начальника Націполіції області Олександра Богомола, на Тернопільщині у бригаду “Лють” надійшло понад 300 заявок від цивільних і 60 – від працівників Нацполіції. У бригаду можна вступати як з військовим досвідом, так і без нього.
“У складі бригади будуть штурмові загони, будуть артилерійські дивізіони, будуть спеціалісти по замінуванню та розмінуванню, будуть спеціалісти-снайпери і різні військові професії”.
Інспекторка Тернопільського райуправління поліції Дарія Катречко говорить, що під час служби добровольців забезпечать пакетом соціальних послуг.
“Це безплатне медичне обслуговування, гідна заробітна плата. Забезпечення фірмовим одягом”.