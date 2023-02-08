На Тернопільщині подали майже 500 заявок у “Гвардію наступу”

Майже 500 заявок подали у “Гвардію наступу” на Тернопільщині. Добровольців набирають, аби звільняти окуповані українські території.

Для них сформували 8 бригад: “Буревій”, “Червона калина”, “Кара-Даг”, “Рубіж”, “Спартан”, “Азов”, “Сталевий кордон” та “Лють”.

Оксана переїхала з Ірпеня до Тернополя через війну. Жінка каже, працює в ІТ-сфері. Оголошення про набір у “Гвардію наступу” побачила у соцмережах й вирішила записатися у добровольчий полк “Азов”.

“Я давно хотіла, мабуть, іще до повномасштабного вторгнення. Але в мене було своє місце на роботі і я чекала якогось знаку і от, як думаю, це був знак. У мене друзі займаються інформуванням по “Азову” і я теж хочу трохи його популяризувати. Я швидко вчусь”.

Добровольців набирають у 8 бригад. Це 6 бригад Нацгвардії, поліцейська бригада і бригада прикордонної служби. Для того, щоб записатися, потрібно прийти у центр надання адмінпослуг і заповнити заяву. Документи також можна подати через сайт. Про це розповіла офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець.

“Надалі з ними буде проведена психологічна бесіда, також тестування фізичних нормативів і вже потім їх будуть направляти в певну бригаду, або в саме ту, яку хоче людина. Надалі вони проходять навчання на полігоні з інструкторами. Це буде тривати десь протягом трьох місяців. І вже потім оці сформовані бригади будуть працювати на східних і південних ділянках”.