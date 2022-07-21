На Тернопільщині під час воєнного стану поменшало злочинів.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Зокрема, удвічі поменшало фактів домашнього насильства та конфліктних ситуацій.

Оперативна ситуація на Тернопільщині контрольована, – каже Олександр Богомол. За його словами, у регіоні простежується зменшення кількості злочинів.

«За півроку ми маємо 14 грабунків, усі розкриті. Ми маємо 12 незаконних заволодінь, це побутові угони. Удвічі менше зараз тілесних ушкоджень, фактів домашнього насильства, удвічі менше таких злочинів. Менше конфліктних ситуацій реєструється, удвічі менше шахрайств. Удвічі менше крадіжок. Оперативна обстановка спокійна та контрольована».

Додамо, поліцейські посилили патрулювання вулиць. Вони перевіряють документи у перехожих, військовозобов’язаним вручають повістки.