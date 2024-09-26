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На Тернопільщині під час пожежі згорів чоловік

26.09.2024

Галина Кіт

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Теми, Події, Тернопільщина, Життя, Новини

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Вчора, 25 вересня, у місті Хоростків під час пожежі у будинку загинув чоловік.

Про це повідомили на сторінці ДСНС в Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали вчора, 25 вересня, о 22:00. Горів приватний житловий будинок на вулиці Наливайка.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, будівлю було повністю знищено вогнем. Рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка.

“Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути ще більших втрат — вогонь не поширився на сусідню господарську будівлю, яку було врятовано. Причини виникнення пожежі та сума завданих збитків наразі встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Теги: пожежа

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