На Тернопільщині під час пожежі згорів чоловік

Про це повідомили на сторінці ДСНС в Тернопільській області.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали вчора, 25 вересня, о 22:00. Горів приватний житловий будинок на вулиці Наливайка.
Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, будівлю було повністю знищено вогнем. Рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка.
“Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути ще більших втрат — вогонь не поширився на сусідню господарську будівлю, яку було врятовано. Причини виникнення пожежі та сума завданих збитків наразі встановлюються”, — йдеться у повідомленні.