На Тернопільщині під час пожежі згорів чоловік

Вчора, 25 вересня, у місті Хоростків під час пожежі у будинку загинув чоловік.

Про це повідомили на сторінці ДСНС в Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали вчора, 25 вересня, о 22:00. Горів приватний житловий будинок на вулиці Наливайка.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, будівлю було повністю знищено вогнем. Рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка.