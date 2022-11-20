На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік

У Підволочиську вчора, 19 листопада, о 16:48 на вул. Острозького зайнялась закинута господарська будівля. Площа, яку охопило полум’я становила близько 5 м кв.

У ДСНС повідомили, що під час пожежі загинув чоловік.

Черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС вдалося запобігти повного знищення приміщення.