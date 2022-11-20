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Головна / Тернопільщина / На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік
20.11.2022
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Підволочиська селищна громада, Події
У ДСНС повідомили, що під час пожежі загинув чоловік.
Черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС вдалося запобігти повного знищення приміщення.
Автор: Ірина Нова
Мітки: ДСНС, новини, події, пожежа на Тернопільщині
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