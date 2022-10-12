Т іло 60 – річного чоловіка у Монастириській громаді виявили під час гасіння вогню в житловому будинку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Тернопільській області.

12 жовтня о 00:21 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Черемхів в с. Швейків Монастириської громади.

За викликом направили черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Здійснивши розвідку та розпочавши гасіння пожежі, рятувальники виявили тіло людини без ознак життя — чоловіка 1962 року народження.

Вогонь знищив пральну машину, бойлер, газову плиту, два вікна, троє дверей та речі домашнього вжитку в приміщенні кухні на площі 28 м кв., пошкодив покриття будинку.

Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок та господарську будівлю. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Рятувальники в черговий раз звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки