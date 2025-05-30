На Тернопільщині перестануть курсувати чотири приміських потяги

Укрзалізниця скасовує кілька приміських поїздів на маршрутах Тернопіль-Підволочиськ та Хмельницький-Підволочиськ. Зміни вступлять у силу з червня 2025 року через зменшення пасажиропотоку.

Про це пише Файне місто з посиланням на АТ “Укрзалізниця”.

З 4 червня 2025 року припинить курсування поїзд №6206 сполученням Тернопіль – Підволочиськ, що відправлявся о 16:30 і прибував до кінцевої станції о 17:46. Того ж дня буде скасовано і зворотний рейс №6205 Підволочиськ – Тернопіль, який курсував з 11:25 до 12:38.

Тиждень потому, з 11 червня, перестануть ходити ще два приміські поїзди. Йдеться про №6363 сполученням Хмельницький – Підволочиськ (відправлення о 16:15, прибуття о 17:58) та №6364 у зворотному напрямку Підволочиськ – Хмельницький (відправлення о 10:30, прибуття о 12:12).

Пасажирам, які користуються цими маршрутами, варто завчасно планувати поїздки та розглянути альтернативні варіанти транспортного сполучення. Рішення про відновлення руху поїздів залежатиме від майбутніх показників пасажиропотоку на цих напрямках.