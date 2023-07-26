На Тернопільщині переселенець з Маріуполя знайшов артефакти, яким майже чотири тисячі років (ФОТО)

Неподалік Чорткова знайшли цінні артефакти, яким майже чотири тисячі років.

Орієнтовно за 10-15 км від Чорткова місцевий житель знайшов справжній скарб – 17 бронзових браслетів періоду пізньої бронзи (центральноєвропейське виробництво) та сокиру із міді, яку використовували у військових цілях.

Знахідкам орієнтовно… чотири тисячі років. Про це розповіли у Чортківській міській раді.

Пан Геннадій родом із Маріуполя, переїхав на Чортківщину ще у 2015 році. Знайшовши таку річ, зрозумів, що це знахідка великого масштабу, і знаючи матеріальну цінність речей, вирішив віддати їх на зберігання державі.

Спершу чоловік вийшов на контакт із чортків’янкою Наталею Горячою, яка була головним комунікатором із істориками, археологами, зрештою – зв’язалась із Національним музеєм історії України.

24 липня до Чорткова завітали представники та археологи Національного музею історії України – провідного історичного музею України, що за кількістю та значенням колекцій є одним з найзначніших музеїв країни.

Зі слів археологів, такі браслети і сокиру вже знаходили на теренах нашої країни раніше, але таку кількість цінностей в одному місці бачать вперше. Спеціалісти виїжджали на місце знахідки скарбу, оформили всі відповідні акти.

Представники Національного музею історії України зазначили, що дана знахідка стане цінним поповненням їхньої колекції та експонуватиметься у Києві вже на черговій виставці у середині серпня, що буде приурочена до Дня археолога.