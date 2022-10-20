У Почаєві переселенець із Київщини побив 12-річного велосипедиста. Обставини шокуючого випадку вже розслідує поліція, пише “Файне місто” із посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області.

Ситуація сталась 15 жовтня, близько 14:00. Як повідомили у поліції, сім’я переселенців із Київщини гуляла вулицями Почаєва, коли 12-річний велосипедист зачепив транспортним засобом одного із їхніх дітей. Батько 11-річного пішохода вирішив “заступитись” за сина своєрідним методом. Він штовхнув дитину на землю та почав бити руками і ногами по голові. На відео видно, що хлопчик після побиття ледве зміг звестись на ноги.

Працівників поліції викликали очевидці. Наразі малолітній велосипедист проходить судово-медичну експертизу.

Відео опублікувала у мережі Facebook Марія Антонюк. Жінка вражена жорстокістю переселенця.

Це… не знаю, як назвати трапилось у Почаєві. На місці цього хлопчини, міг бути кожен із наших синів. Що за б…. Як посмів, щоб та дитина не зробила… – прокоментувала дописувачка.

У коментарях люди також обурені діями чоловіка. Дехто також закликає поширити відео у мережі, аби покарати кривдника “славою”. Поліція розпочала кримінальне провадження у цій справі.

Чоловік у скоєному зізнався. Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ, – зазначають у поліції.