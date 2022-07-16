Значні температурні контрасти передбачають цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 20 до 25 градусів тепла.

Загалом у регіоні цими днями передбачають комфортну літню погоду. Подекуди можливі дощі. Стовпчики термометрів зберігатимуть тенденцію до підвищення.

«У західних областях вдень очікується +21+25 градусів. Місцями можливі дощі. Під час опадів температурні показники відчутно знижуватимуться. Літня погода почне відновлюватися. Дощовий циклон відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з’явиться сонечко. Лише подекуди зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону – там ймовірні періодичні дощі, грози», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека на Тернопільщину повернеться у середині наступного тижня. А до тої пори спостерігатиметься комфортна погода.