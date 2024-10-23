На Тернопільщині перед судом постануть норкоторговці

Двоє фігурантів закуповували психотропні речовини та наркотичні засоби гуртовими партіями й реалізовували їх через інтернет. Щомісяця вони збували близько 3,5 кг психотропів та канабісу, заробляючи майже 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, у червні цього року співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ припинили злочинну діяльність наркоторговців.

У ході досудового розслідування було встановлено, що незаконний бізнес організував 20-річний уродженець Донецької області, який орендував помешкання у Тернополі. До справи він залучив знайомого. Спільники закуповували великими партіями амфетамін, PVP та канабіс, потім розфасовували та продавали через свої «магазини», створені в одній з соцмереж. «Товар», ретельно маскуючи, відправляли покупцям поштою.

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків і вилучили майже 10 кілограмів психотропних речовин PVР та амфетаміну, а також наркотичний засіб — канабіс. Орієнтовна вартість вилучених психотропів та наркотиків за цінами «чорного ринку» становить близько 10 мільйонів гривень.

Фігурантам було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). На час проведення досудового розслідування підозрювані перебували під вартою.

Наразі слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області