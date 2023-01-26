На Тернопільщині патрульні виявили п’яного водія вантажівки

На Тернопільщині сьогодні, 26 січня, близько 9-ї години ранку, патрульні виявили вантажний автомобіль Volvo, водій якого не виконав вимог дорожнього зранку 3.3 “Рух вантажних транспортних засобів заборонено”.

Поліцейські зупинили автомобіль та, спілкуючись з водієм, виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють у відомстві.

Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.06 проміле алкоголю в крові водія.

Інспектори відсторонили водія від керування вантажівкою, вилучили посвідчення водія, склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Невиконання вимог дорожніх знаків) КУпАП.