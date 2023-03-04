На Тернопільщині патрульні виявили 3 п’яних водіїв за одну ніч

Одного з таких водіїв, патрульні зупинили на вулиці Романа Шухевича в місті Заліщики. Чоловік керував скутером Yamaha та порушив ПДР. Під час спілкування, поліцейські помітили в громадянина ознаки алкогольного сп’яніння.
Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,2 проміле в крові водія. Що у понад десять разів перевищує допустиму законом норму.
Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.
Алкоголь та кермо несумісні наголошують правоохоронці.