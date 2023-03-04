04.03.2023 21:42

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На Тернопільщині патрульні виявили 3 п’яних водіїв за одну ніч

04.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Заліщицька міська громада, Події

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Минулої ночі на Тернопільщині патрульні склали 3 адміністративні матеріали на водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

Одного з таких водіїв, патрульні зупинили на вулиці Романа Шухевича в місті Заліщики. Чоловік керував скутером Yamaha та порушив ПДР. Під час спілкування, поліцейські помітили в громадянина ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,2 проміле в крові водія. Що у понад десять разів перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Алкоголь та кермо несумісні наголошують правоохоронці.

Теги: Тернопільська область, події, водіння у нетверезому стані

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