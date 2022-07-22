Рада оборони області дозволила добровольчим формуванням територіальної оборони спільно з органами місцевого самоврядування патрулювати та охороняти поля з посівами. Це зробили для того, щоб не дати можливості диверсійно-розвідувальним групам зашкодити аграріям збирати врожай. Про це повідомив під час брифінгу 21 липня голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

Ми бачимо, що зараз робиться на сході та центрі України. Зокрема, на Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, де росіяни просто спалюють наш врожай. Тому для того, щоб тут не працювали диверсійно-розвідувальні групи, майже кожен аграрій укладає договори про охорону своїх полів з приватними структурами чи добровольчими формуваннями, – каже він.

До слова, аграрії області завершили збір озимого ячменю та приступили до збору озимої пшениці. Загалом зібрано 117 тис. тонн зерна. Крім того, триває збір ріпаку. Опрацьовано 13% площ. Цьогоріч аграрії відзначають високу врожайність озимого ячменю: 54 центнери з 1 гектара.