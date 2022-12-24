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На Тернопільщині оголосили вирок чоловікові, який убив знайомого через татуювання

24.12.2022

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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8 років позбавлення волі – вирок суду жителю Почаєва за побиття до смерті чоловіка через татуювання.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“Кременецьким районним судом визнано винним жителя Почаєва у завданні ним тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Прокурор довів у суді, що у вересні цього року після вживання надмірної дози алкоголю між обвинуваченим та потерпілим – жителем Лановеччини, виникла суперечка через тату на тілі потерпілого із зображенням зброї. Обвинувачений, ображаючи та провокуючи на бійку приятеля по чарці, кілька разів сам вдарив його у різні частини тіла. Завдані травми виявились смертельними”, – повідомили у прокуратурі.

Вироком Кременецького районного суду обвинуваченого засуджено до 8 років позбавлення волі.

Автор: Роман Васильович

Мітки: вбивство, кримінал

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