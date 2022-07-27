Сьогодні Тернопільщину охопить негода.

27 липня погоду області визначатиме холодний атмосферний фронт, що спричинить короткочасні грозові дощі. Також очікують грози, в окремих районах посилиться вітер до 15-20 метрів за секунду, подекуди випаде град. У зв’язку з цим, на Тернопіллі оголошено І рівень небезпечності – “жовтий”.

В таку погоду рекомендують триматися осторонь розлогих дерев, металевих парканів та білбордів. Паркувати авто у цих місцях теж не радять. Ознайомитись з правилами поведінки під час грози можна на сайті міськради.

Також у середу знизиться температура: вдень прогнозують 20-25º тепла. Надалі погода буде більш сприятливою. 28 липня пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами, 29-го – без істотних опадів.