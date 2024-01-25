На Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. У регіоні далі спостерігатимуться хуртовини, а штормовий вітер сягатиме 20 м/с. Тим часом температурні показники залишатимуться здебільшого плюсовими.

Як повідомили в обласному гідромецентрі, цими днями погоду області визначатиме тилова частина циклону з центром над країнами Балтії та проходження атмосферних фронтів. Відтак у краї спостерігатиметься волога погода, хуртовини. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

«Україна отримає солідну порцію вологого повітря та опадів від атмосфери, а точніше, від північного циклону та його атмосферних фронтів. Практично всюди випадатиме мокрий сніг та дощ. Особлива увага – вологозахисній одежі та взуттю. Ускладниться ситуація на дорогах – буде слизько, мокро, калюжі можуть прикривати тонкий підступний льодок. Посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний та південно-західний вітер, подекуди може рвонути до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря що вночі, що вдень крутитиметься в усіх областях близько нуля», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями у краї буде переважно тепло та з опадами, з 28-го січня очікується похолодання, а з 2-го лютого – знову потепління.