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На Тернопільщині оголосили штормове попередження

20.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. У регіоні пройдуть дощі та грози. Під час опадів температурні показники дещо знижуватимуться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду на Тернопільщині визначатиме вплив атмосферних фронтів з північного-заходу.

В області буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, грози, вітер північно – західний, 7 – 12 м/с., температура вночі 12 – 17°, вдень 22 – 27° тепла.

«Короткочасні дощі, які пройдуть хоча й в різний час доби, проте практично повсюди в Україні.

При грозах можливі короткі сильні зливи, рвучкий вітер та град. Кому й теперішнє повітря жаркувате, відкривайте на повну вночі вікна, очікується +13+19 градусів, а протягом дня температура повітря становитиме в більшості областей України +23+29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода до кінця липня на Тернопільщині буде мінливою.

Джерело: За Збручем

Теги: погода на Тернопільщині

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